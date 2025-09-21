বরগুনা ও পিরোজপুর জেলা বিএনপির আংশিক কমিটি গঠন
বরগুনা ও পিরোজপুর জেলা বিএনপির আংশিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে মোট সাতজন স্থান পেয়েছেন।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত পৃথক দুই বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
বরগুনার কমিটিতে নজরুল ইসলাম মোল্লাকে আহ্বায়ক, হুমায়ুন হাসান শাহীনকে সদস্যসচিব ও ফজলুল হক মাস্টারকে প্রথম যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে।
পিরোজপুরের কমিটিতে নজরুল ইসলাম খান আহ্বায়ক এবং সাইদুল ইসলাম কিসমত সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। এ ছাড়া এলিজা জামানকে প্রথম যুগ্ম আহ্বায়ক ও অধ্যাপক আলমগীর হোসেনকে সদস্য মনোনীত করা হয়েছে।
