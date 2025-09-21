গুলশানে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে মির্জা ফখরুল

গুলশানে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে মির্জা ফখরুল
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধিদল। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হয়।
বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীও উপস্থিত আছেন। দলটির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
তিনি আরও জানান, বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবুর নেতৃত্বে ১১ সদস্যের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলে রয়েছেন—তপন চৌধুরী, এ কে আজাদ, নাসিম মনজুর, কামরান টি রহমান, আহসান খান চৌধুরী, তাসকিন আহমেদ, এম এ হাতেম, ফজলে এশান শামীম, মাহমুদ হাসান খান ও ডা. রশিদ আহমেদ হোসেনী।
