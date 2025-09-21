  2. রাজনীতি

চীনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ১২ দলীয় জোট সমন্বয়কের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩২ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের চেয়ারম্যান ও ১২ দলীয় জোটের সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সৈয়দ এহসানুল হুদা।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর বারিধারায় চীন দূতাবাসে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এই বৈঠক হয়। এসময় দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব সারওয়ার আলম ও অ্যাডভোকেট শাহ আলম উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে এহসানুল হুদা জানান, বৈঠকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং পারস্পরিক সব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী নির্বাচন, দেশের স্থিতিশীলতা, বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে উঠে আসে। দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্থিতিশীলতার জন্য আগামী নির্বাচন যে গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ে কথা হয়।

তিনি আরও বলেন, এছাড়াও জুলাই জাতীয় সনদ ও অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রম নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

