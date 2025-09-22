এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স
বিদেশে আ.লীগের সহিংস কর্মকাণ্ড প্রবাসীদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি
বিদেশে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সহিংস কর্মকাণ্ড প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা ও মর্যাদার জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে সংগঠনটি এ কথা জানায়।
বিবৃতিতে বলা হয়, সম্প্রতি লন্ডনে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস, তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এবং প্রবাসী চিকিৎসক ড. ফাহিমের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। একই ধরনের ঘটনা এনসিপি জাপান অ্যালায়েন্সের সদস্যদের ওপরও ঘটেছে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স এসব হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড ঘৃণা উসকে দেওয়া, ভীতি প্রদর্শন, শারীরিক আক্রমণ এবং ভাঙচুরসহ সুস্পষ্ট অপরাধমূলক কার্যকলাপ। রাজনৈতিক মতবিরোধ গণতান্ত্রিক অধিকার কিন্তু সহিংসতা ও ভয়ভীতি প্রদর্শন কখনোই নয়।
সংগঠনটি বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশি সম্প্রদায়কে এ ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বর্জনের আহ্বান জানিয়েছে বলেছে, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কর্তৃপক্ষের প্রতি দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অপরাধীদের জবাবদিহির আওতায় আনা এবং যুক্তরাজ্য, জাপানসহ বিশ্বের সব প্রান্তে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানায়।
বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ হাইকমিশনগুলোকেও আহ্বান জানাই– এ ঘটনায় আরও জরুরি, দৃঢ় ও স্পষ্ট ভূমিকা নিতে। এখন পর্যন্ত যে বিলম্বিত ও সীমিত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে তা ভুল বার্তা দিতে পারে এবং অপরাধীদের উৎসাহিত করতে পারে। তাই প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা রক্ষায় কূটনৈতিক মিশনগুলোকে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে কঠোর প্রতিরোধমূলক ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অবিচ্ছেদ্য। এনসিপি ইউকে অ্যালায়েন্স দৃঢ়ভাবে ভুক্তভোগীদের পাশে রয়েছে এবং থাকবে, যাতে প্রবাসে ঘৃণাভিত্তিক সহিংসতার কোনো স্থান না থাকে। আমরা যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষ, জাপানের কর্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানাই—এই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের তদন্ত ও বিচারের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করুন এবং দ্রুততম সময়ে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনুন।
এনএস/কেএইচকে