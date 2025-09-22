  2. রাজনীতি

নিবন্ধন দিতে ইসির ইতিবাচক সিদ্ধান্ত, শাপলা প্রতীকে অনড় এনসিপি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৫ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে এনসিপি নেতারা/ছবি-জাগো নিউজ

জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) নতুন রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন দিতে নির্বাচন কমিশন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে শাপলা, সাদা শাপলা অথবা লাল শাপলা প্রতীক বরাদ্দ পেতে অনড় এনসিপি।

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বৈঠকে বসে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে এনসিপি এ তথ্য জানায়।

এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, সুখবর আসছে। এনসিপি নিবন্ধন পাবে বলে ইসি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে আমাদের শাপলা প্রতীক দিতে হবে। আমরা শাপলা, সাদা শাপলা ও লাল শাপলা প্রতীক চেয়েছি। এর মধ্যে একটি প্রতীক না পেলে এনসিপি পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে।

দলটির নিবন্ধন পাওয়ার বিষয়ে বরাবরই আশাবাদী বলে জানান এনসিপি নেতারা। তবে দলীয় প্রতীক শাপলা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানানো হয় ইসির পক্ষ থেকে।

এনসিপি শাপলার পাশাপাশি সাদা ও লাল শাপলা প্রতীক চেয়ে আবেদন করেছে দ্বিতীয়বার। কিন্তু প্রতীকের তালিকায় এ ধরনের নির্বাচনী প্রতীক রাখেনি ইসি এবং আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো প্রতীক তালিকাও সংশোধন আকারে ভেটিংয়ের অপেক্ষায় রয়েছে।

