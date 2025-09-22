বিশেষ রাজনৈতিক দলের লোকজনকে ডিসি-এসপি বানানো হচ্ছে: রিজভী
একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের লোকজনকে ডিসি-এসপি বানানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর নয়াপল্টন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক যোগদান অনুষ্ঠানে রিজভী এ অভিযোগ করেন। এতে রিজভীর হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে বিএনপিতে যোগ দেন নারায়ণগঞ্জের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবক ও ক্রীড়ানুরাগী মাসুদুজ্জামান মাসুদ। সেই সঙ্গে তিনি বিএনপি নেতার কাছ থেকে সদস্যপদ গ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠানে রিজভী বলেন, ছাত্রদলের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তাকে গুরুত্বহীন করে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের লোকজনকে জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও পুলিশ সুপার (এসপি) বানানো হচ্ছে। এ ছাড়া এক এগারোর মতো করে বিএনপিকে রাজনীতির মাঠ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে।
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অভিযোগ করেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আমলে অথবা তার আগে শিক্ষাগত যোগ্যতায় চাকরিতে সুযোগ পাওয়া ছেলেরা, হয়তো ছাত্রজীবনে ছাত্রদলের রাজনীতি করেছে অথবা বাবা, চাচা, মামা কেউ বিএনপির স্থানীয় নেতা। এ ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলেই তাকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় নতুন করে শেখ হাসিনার মতো বিভাজন তৈরি করা হয়েছে।
রিজভী বলেন, শেখ হাসিনার ১৫-১৬ বছরে যাদের পদোন্নতি হয়নি, তাদের অনেকের এখনো হয়নি। আবার অনেকের পদন্নোতি হলেও এক বছর ধরে তাদের গুরুত্বহীনভাবে ফেলে রাখা হয়েছে।
এ সময় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে সদ্য বদলি হওয়া সিনিয়র সচিব মো. মোখলেস উর রহমানের সমালোচনা করেন রিজভী।
বিএনপির এ মুখপাত্র বলেন, ৫ আগস্টের পর থেকে বিএনপির বিরুদ্ধে ভয়ংকর অপপ্রচার করা হচ্ছে। সরকারের উপদেষ্টা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিএনপিকে লক্ষ্যবস্তু করছে। একে আমরা ওয়ান-ইলেভেনের তত্ত্বের সঙ্গে মেলাতে পারি।
বাংলাদেশ ঘিরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র থেমে নেই জানিয়ে রিজভী বলেন, দুর্গাপূজা ঘিরে নাশকতা ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করা হতে পারে। তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তার জন্য দলীয় নেতাকর্মীদের পূজামণ্ডপে প্রহরীর ভূমিকায় লাগাতার অবস্থানের নির্দেশ দেন।
রিজভী সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিকী ও সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের দুর্নীতি নিয়েও কথা বলেন।
অনুষ্ঠানে বিএনপির যুগ্ম মহাসচির আব্দুস সালাম আজাদসহ দলটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
