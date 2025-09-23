জামায়াত নেতা তাহের
আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেনের ওপর ডিম নিক্ষেপ নিয়ে হতাশ বা উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই বলে মনে করেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় রাতে ম্যানহাটনের গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি একথা বলেন।
বিমানবন্দরে ডিম নিক্ষেপ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা আমি পরে জানতে পেরেছি। বিমানবন্দরে থাকা অবস্থায় আমি জানতাম না, কারণ সেখানে প্রচুর বাংলাদেশি আমাকে সংবর্ধনা দিয়েছে, স্লোগান দিয়েছে এবং স্বাগত জানিয়েছে। এটি নিয়ে আমি খুব বিব্রতবোধ করি না এজন্য বাংলাদেশের নেগেটিভ কালচারালটা আগে থেকেই হয়ে আসছিল। যখন কোনো সরকারপ্রধান সফর করে বিরোধীদল যে থাকে তারা এসে স্লোগান দেয়। আমেরিকা গণতন্ত্রের দেশ, ১০-২০ জন এখানে এসে স্লোগান দিতে পারে, ডিম মারতে পারে। এটা একটা খারাপ কালচার।
তিনি বলেন, এটি হতাশ বা উদ্বিগ্ন হাওয়ার মতো কোনো ঘটনা নয়। কারণ ১০ জন এসে একটা মেরে দিতে পারে। তবে বাংলাদেশের জন্য এটি খুবই লজ্জাজনক। এখানে যারা এটি করেছে তারাই অপমানিত হয়েছে। তারাই বাংলাদেশকে অসম্মানিত করেছে।
সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, পুরো ঘটনার জন্য ব্যবস্থাপকদের অনেক কমিউনিকেশন গ্যাপ আছে বলে মনে করি। হাইকমিশনের ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার ছিল। আমরা বড় দুইটি দল ও এনসিপি আসছি। যদি আমরা একসঙ্গে বের হতাম তাহলে আওয়ামী লীগের সাধ্য ছিল না আমাদের ধারে কাছে আসার।
সফরের কর্মসূচি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এবার বেশ কিছু সাংগঠনিক প্রোগ্রাম রয়েছে। দল মতের বাইরে সবাইকে নিয়ে একটি আলোচনা সভা হবে। আমি বলেছি সব মতের মানুষের জন্য একটা আয়োজন করতে।
