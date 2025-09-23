হান্নান মাসউদ
বিদেশে পালিয়েও হাসিনা ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়নি
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ বলেছেন, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের ফলে ফ্যাসিস্ট হাসিনা ও তার দোসররা দেশ থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। বিদেশে পালিয়েও তাদের ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ হয়নি।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) নিজের ফেসবুক আইডিতে নিউইয়র্কে আখতার হোসেনের ওপর হামলার ভিডিও পোস্ট করে তার ক্যাপশনে তিনি এ কথা লিখেন।
ফেসবুকে তিনি লেখেন, এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব ও ডাকসুর সাবেক সমাজসেবা সম্পাদক আখতার হোসেন ভাই যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সন্ত্রাসী নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ কর্তৃক হামলার শিকার হয়েছেন। এটা নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের দেউলিয়াত্বের প্রমাণ করে।
তিনি লেখেন, দ্রুত জাতীয় নেতাদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করছি। পাশাপাশি হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে অনুরোধ করছি।
তিনি আরও লেখেন, লীগের প্রতি সুশীলতা ও মায়া দেখানো বন্ধ করুন। এই পতিত স্বৈরাচারী দলটি সুযোগ পেলে যে আবারও দেশে গুম, খুন, রাহাজানি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম করবে সেটি আবারও প্রমাণিত হয়েছে। লীগ মানেই সন্ত্রাস। সর্বাবস্থায় এবং সর্ব জায়গায়।
এরপরও যারা ইনিয়ে-বিনিয়ে এদের পক্ষে কথা বলে তাদেরও আইনের আওতায় আনা জরুরি।
