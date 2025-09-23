  2. রাজনীতি

আওয়ামী লীগকে রাজনীতি-নির্বাচনে ফেরানোর সুযোগ নেই: নাহিদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫১ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, কোনো কোনো রাজনীতিবিদ আওয়ামী লীগকে রাজনীতিতে ফেরানোর চেষ্টা করছেন। আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই আওয়ামী লীগকে রাজনীতিতে, নির্বাচনে ফেরানোর কোনো সুযোগ নেই। আওয়ামী লীগ যে অপকর্ম করেছে, বাংলাদেশের জন্য তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগ প্রশ্নে আমরা যেন এক থাকি। এজন্য ফ্যাসিবাদী সব শক্তিতে আমরা আহ্বান জানাই।

তিনি আরও বলেন, অনেক আসামি জামিনের পর পরে পালিয়ে যাচ্ছে। অনেক এলাকায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা প্রকাশ্যে চলাফেরা করছেন, শহীদ পরিবারকে হুমকি দিচ্ছেন, জুলাইয়ে আন্দোলনকারীদের হুমকি দিচ্ছেন। এ ধরনের ঘটনা দেশের এবং দেশের বাইরে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সার্বিকভাবে সরকারের দায়িত্ব পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটানো।

এ সময় আখতার হোসেনের ওপর হামলার বিষয়ে তিনি বলেন, গতকালের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ (মঙ্গলবার) বিকেল ৪টায় শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হবে এবং বাংলাদেশের সব জেলা-উপজেলায় বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হবে।

নাহিদ ইসলাম নিউইয়র্কে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা, নিউইয়র্কের কাউন্সিলরকে প্রত্যাহার করা, আওয়ামী লীগের সময় নিয়োগ করা পররাষ্ট্র মান্ত্রণালয়ে চাকরিরতদের প্রত্যাহার করা, জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত করা, দল হিসেবে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের বিচার নিশ্চিত করা, ট্রাইব্যুনালে এখনো দল হিসেবে আওয়ামী লীগের নিশ্চিত হয়নি- সেটি নিশ্চিত করার দাবি জানান।

তিনি বলেন, আমরা পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে বসবো এবং তার কাছে আমরা জবাবদিহিতা চাইবো যে, কেন বারবার এ ঘটনাগুলো ঘটছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে নিয়োগগুলো দিচ্ছে সেগুলো নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। ফ্যাসিবাদের সময় যারা নিয়োগ হয়েছিল তাদের কেন অপসারণ করা হয়নি এবং কেন তারা থেকে গেলো এটির জবাব দিতে হবে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে বসে আমরা এই দাবিগুলো জানাবো এবং জবাব চাইবো।

