‘কারও কাছে করুণা চাওয়ার প্রয়োজন নেই জামায়াতের’

‘কারও কাছে করুণা চাওয়ার প্রয়োজন নেই জামায়াতের’
কারও কাছে করুণা চাওয়ার প্রয়োজন জামায়াতে ইসলামীর নেই বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। তিনি বলেছেন, ‘জামায়াত তার নিজের রাজনীতি করে। জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি ও নীতি খুবই স্পষ্ট। জামায়াতের কারও কাছে করুণা চাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা সব গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি, আমাদের শক্তি সামর্থ্য দেশবাসী দেখেছে।’
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) জাগো নিউজকে এসব কথা বলেন এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। ভারতের কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘এই সময়’ নামের একটি অনলাইন গণমাধ্যমে সম্প্রতি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের দেওয়া সাক্ষাৎকারে জামায়াত নিয়ে তার (ফখরুল) করা মন্তব্যের বিষয়ে জানতে চাইলে এসব কথা বলেন জামায়াত নেতা এহসানুল মাহবুব।
এহসানুল মাহবুব জোবায়ের বলেন, ৩০ আসন চাওয়ার বিষয়টি অসত্য কথা। এ ধরনের কোনো আলোচনা বিএনপির সঙ্গে আমাদের হয়নি। আমাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, তার (ফখরুল) মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এ ধরনের কথা বলতে পারেন। ওনারা (বিএনপি) তো ২০২২ সালেই জোট রাখেনি।
