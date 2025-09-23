  2. রাজনীতি

গালির জবাবে দোয়া হবে আমাদের কর্মসূচি: জামায়াত আমির

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২১ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান/ফাইল ছবি

জামায়াতকে যারা গালি দেয় তার জবাবে গালি নয়, বরং দোয়া হবে জামায়াতের কর্মসূচি বলে মন্তব্য করেছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘জনগণের ভালোবাসা ও সহানুভূতি দেখে জামায়াতে ইসলামীকে যারা গালি দেয়, তাদের গালির জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের জন্যও মহান প্রভুর দরবারে কল্যাণের দোয়া করুন।’

তিনি আরও লিখেছেন, ‘দেশ এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করার বিশাল দায়িত্ব আমাদের ওপর। এই দায়িত্বের আমানতের প্রতি সবার শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত। আসুন, আমরা সেই কাজটাই করি।’

জামায়াত আমির আরও বলেন, ‘ফায়সালা মহান মা’বুদের হাতে। মহান আল্লাহর ওপর ভরসা ও ধৈর্যই হোক আমাদের মূল হাতিয়ার। প্রিয় বাংলাদেশকে আল্লাহ তা‘আলা সব ধরনের বিপদ থেকে হেফাজত করুন।’

