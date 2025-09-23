খন্দকার মোশাররফ
যুক্তরাষ্ট্রের জেএফকে বিমানবন্দরে বাংলাদেশের সম্মানহানি হয়েছে
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি (জেএফকে) বিমানবন্দরে রাজনৈতিক নেতাদের হেনস্তার ঘটনায় বাংলাদেশের সম্মানহানি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) তিনি জাগো নিউজকে এসব কথা বলেন।
ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিএনপি নেতারা বলছেন, এ ধরনের ঘটনা শুধু ব্যক্তি বা দলকে নয়, গোটা জাতিকে ছোট করছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে।
খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, যারা এটা করেছে, এটা তাদের কুরুচির পরিচয় দিয়েছে। এখানে কোনো ব্যক্তি নয়, দেশের সম্মানহানি হয়েছে।
বিএনপির আরেক নেতা চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল জাগো নিউজকে বলেন, গোটা দেশ ও জাতি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয় আন্তর্জাতিক মহলে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে সরকার বা রাজনৈতিক দলের নেতারা বিদেশে গেলে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাগত জানায়, নিজেদের দাবি-দাওয়া জানায়। কিন্তু খুব সীমিত কয়েকটি দেশে এখনো অসভ্য আচরণ হয়, দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি। এগুলো বন্ধ হওয়া উচিত।
তিনি আরও বলেন, যেভাবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐকমত্য হয়েছে, ঠিক সেভাবেই রাজনৈতিক ভিন্নমতের নেতাদের বিদেশে হেনস্থার ঘটনায়ও জাতীয় ঐকমত্য হওয়া জরুরি।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমান এ ঘটনায় জড়িত ছিলেন। পরে তাকে আটক করে নিউইয়র্ক পুলিশ।
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়ে আখতার হোসেন নিউইয়র্কে যান। স্থানীয় সময় ২২ সেপ্টেম্বর (সোমবার) বিকেল ৫টার দিকে বিমানবন্দরের চার নম্বর টার্মিনাল থেকে বের হওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে।
প্রধান উপদেষ্টা ও তার সফরসঙ্গীদের বহনকারী এমিরেটসের একটি ফ্লাইট নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। কিছুটা বিলম্বে বিমানবন্দর থেকে বের হলে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির; এনসিপি সদস্যসচিব আখতার হোসেন এবং এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারাকে ঘিরে স্লোগান দিতে থাকেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।
