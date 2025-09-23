  2. রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৫ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নিউইয়র্কে হামলার প্রতিবাদে শাহবাগে এনসিপির বিক্ষোভ
শাহবাগে বিক্ষোভ করেন এনসিপি নেতাকর্মীরা/ছবি: বিপ্লব দিক্ষিৎ

যুক্তরাষ্ট্র সফররত এনসিপি নেতাদের ওপর আওয়ামী লীগের হামলা এবং ডিম নিক্ষেপের ঘটনার প্রতিবাদে রাজধানীর শাহবাগে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন এনসিপি নেতাকর্মীরা৷

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সমানে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়৷

এনসিপি ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের আয়োজনে এ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা অংশ নেন। এসময় তারা অন্তর্বর্তী সরকারের আমন্ত্রণে হওয়া সফর কর্মসূচিতে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সরকারের সমালোচনা করেন।

হামলার ঘটনায় বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারের দাবি তুলে এনসিপি নেতারা বলেন, ধারাবাহিকভাবে আওয়ামী লীগ দেশে ও বিদেশে এমন ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে। গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বকে টার্গেট করে হামলা করা হচ্ছে৷ তাই দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার এখন সময়ের দাবি৷

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। স্থানীয় সময় সোমবার বিকেলে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি এবং তার সফরসঙ্গীরা। যার মধ্যে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক তাসনিম জারাও ছিলেন। বিমানবন্দর থেকে বেরোনোর সময় আওয়ামী লীগের একদল নেতাকর্মী আখতার ও জারাকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন স্লোগান দেন। একপর্যায়ে আখতারের গায়ে ডিম ছোড়া হয়।

এনএস/এমকেআর/এমএস

