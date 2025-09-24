  2. রাজনীতি

এই সময়ে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারটি ভুয়া, এআই দিয়ে তৈরি: মির্জা ফখরুল

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২০ এএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এই সময়ে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারটি ভুয়া, এআই দিয়ে তৈরি: মির্জা ফখরুল
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর/ ফাইল ছবি

কলকাতাভিত্তিক অনলাইন গণমাধ্যম ‘এই সময়’-এ প্রকাশিত সাক্ষাৎকার ভুয়া, এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফোনে ইউএনবিকে দেওয়া এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ দাবি করেন।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, সাক্ষাৎকারটি সম্পূর্ণ ভুয়া! তারা (এই সময়) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে এই মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর রিপোর্ট তৈরি করেছে।

সোমবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন মির্জা ফখরুল।

সেখানে থেকে প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, ‘কলকাতার এই সময়-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক।’

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘প্রতিবেদনে উদ্ধৃত এই ধরনের ‘অযৌক্তিক’ মন্তব্য কোনো রাজনৈতিক নেতা করতে পারেন না। এটা ইচ্ছাকৃত। আমি কোলকাতার এই সময়-এ কোনো সাক্ষাৎকার দেইনি। এমনকি কলকাতাভিত্তিক কোনো গণমাধ্যমের সঙ্গেও আমার কথা হয়নি।’

এছাড়া ফখরুল যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি (জেএফকে) বিমানবন্দরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেনের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান।

এ ঘটনায় কঠোর নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, এ ঘটনায় আবারও প্রমাণ হলো আওয়ামী লীগ একটি সন্ত্রাসী দল। এছাড়া এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের সহিংস চরিত্র ও অন্যায়-অবিচার নিয়ে তাদের নির্লজ্জ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।

উল্লেখ্য, সোমবার যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর পর আখতার হোসেনকে জেএফকে বিমানবন্দরে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করে ও হামলা চালায়।

সূত্র: ইউএনবি

এনএইচআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।