  2. রাজনীতি

ড. হেলাল উদ্দিন

দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতির কারণে স্বাস্থ্যখাত ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩৯ পিএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতির কারণে স্বাস্থ্যখাত ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের নায়েবে আমির ড. হেলাল উদ্দিন, ছবি: জাগো নিউজ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের নায়েবে আমির ড. হেলাল উদ্দিন বলেছেন, অতীতে যারা সরকারে ছিল তাদের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে দেশের স্বাস্থ্যখাত ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) মতিঝিল পূর্ব থানার উদ্যোগে রাজধানীর কমলাপুর শেরে বাংলা রেলওয়ে স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে আয়োজিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে হেলথ কমপ্লেক্স চালু করবে এবং স্বাস্থ্যখাতকে ঢেলে সাজানো হবে।

তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব কেবল ক্ষমতায় গিয়ে কাজ করা নয় বরং জনগণের প্রয়োজনে সর্বদা পাশে দাঁড়ানো। জামায়াতে ইসলামী কখনো ক্ষমতায় না থেকেও দুর্দিনে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। ইসলামের শিক্ষা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে জামায়াত দলমত-ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

ড. হেলাল উদ্দিন বলেন, ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের কারণে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে এসব চিরতরে বন্ধ করা হবে। দলটিতে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্ব নেই দাবি করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সমাজসেবক ও কাউন্সিলর পদপ্রার্থী মো. জসিমুল হক পাটোয়ারী, মতিঝিল পূর্ব থানা আমির নুর উদ্দিনসহ স্থানীয় নেতারা।

আরএএস/এসএনআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।