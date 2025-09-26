পিআরসহ ৫ দাবিতে দেশজুড়ে ইসলামী আন্দোলনের গণমিছিল

পিআরসহ ৫ দাবিতে দেশজুড়ে ইসলামী আন্দোলনের গণমিছিল
পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবিতে দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও থানা শহরে গণমিছিল করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দেশজুড়ে এ গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
গণমিছিল পূর্ব সমাবেশে বক্তারা বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান কেবল সরকার পরিবর্তনের জন্য হয়নি বরং দেশ থেকে স্থায়ীরূপে স্বৈরতন্ত্র বিলোপের বাসনা থেকেই ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে এসেছিল এবং অকাতরে জীবন দিয়েছে।
তারা বলেন, তাই জুলাই পরবর্তী বন্দোবস্ত অবশ্যই স্বৈরতন্ত্র প্রতিরোধক হতে হবে। সেজন্য পিআর হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। তাই আগামী নির্বাচন অবশ্যই পিআরে হতে হবে।
বক্তারা আরও বলেন, যারা পিআর সস্পর্কে মিথ্যাচার করছেন তারা সুপ্ত ও সম্ভাব্য ফ্যাসিবাদ হিসেবেই জাতির কাছে বিবেচিত হবেন।
তাদের দাবিগুলো হলো-
- জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি নিশ্চিত করা
- গণহত্যার বিচার
- ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিচারের আওতায় আনা ও বিচারকালীন কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা
- নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা এবং
- পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের
