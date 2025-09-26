পিআর পদ্ধতির নির্বাচনসহ ৫ দাবিতে দেশজুড়ে জামায়াতের বিক্ষোভ

পিআর পদ্ধতির নির্বাচনসহ ৫ দাবিতে দেশজুড়ে জামায়াতের বিক্ষোভ
পিআর পদ্ধতি ও জুলাই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবিতে দেশজুড়ে মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। জাগো নিউজের নিজস্ব প্রতিনিধি, জেলা ও উপজেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-
লক্ষ্মীপুর
সকালে লক্ষ্মীপুর শহর জামায়াতের ব্যানারে একটি মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উত্তর তেমুহনী এলাকায় গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জামায়াতের ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করীম, লক্ষ্মীপুরের সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মহসিন কবির মুরাদ, শহর জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট আবুল ফারাহ নিশান সেক্রেটারি হারুনুর রশিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
কালীগঞ্জ (গাজীপুর)
সকালে পাঁচ দফা দাবিতে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করেছে জামায়াত। সরকারি কালীগঞ্জ শ্রমিক কলেজের সামনে কর্মসূচিতে জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মো. খাইরুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আফতাব উদ্দিন, সেক্রেটারি মো. তাইজুল ইসলাম, সাবেক আমির মো. মোখলেসুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
জয়পুরহাট
বিকেলে পাঁচ দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জামায়াত। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বাটার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে জেলা জামায়াতের আমির ফজলুর রহমান সাইদ, সেক্রেটারি গোলাম কিবরিয়া, সহকারী সেক্রেটারি হাসিবুল আলম, অ্যাডভোকেট মামুনুর রশিদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
ঝিনাইদহ
শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে জামায়াতের নেতাকর্মীরা। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পায়রা চত্বরে সমাবেশে মিলিত হয়। সেখানে জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর, নায়েবে আমির আব্দুল আলিম, সেক্রেটারি আব্দুল আওয়াল, সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা তাজুল ইসলাম ও কাজী সগির আহমদ বক্তব্য রাখেন।
পিরোজপুর
সকালে পাঁচ দফা দাবিতে পিরোজপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জামায়াতে ইসলামী। শহরের শহীদ মিনার চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয় বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে অবকাশ চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। এর আগে শহীদ মিনার চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশে জেলা আমির অধ্যক্ষ তাফাজ্জল হোসাইন ফরিদ, নায়েবে আমির মাওলানা আব্দুর, জেলা সেক্রেটারি অধ্যক্ষ জহিরুল হক, সহকারী সেক্রেটারি শেখ আব্দুর রাজ্জাক, মাওলানা সিদ্দিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান, পৌর আমির ইসহাক আলী খান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
নীলফামারী
দুপুরে পিআর পদ্ধতি ও জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবিতে বিক্ষোভ করেছে জামায়াত। শহরের ডিসি মোড়ের এ কর্মসূচিতে জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ড. খাইরুল আনাম, সেক্রেটারি মাওলানা আন্তাজুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট আল ফারুখ আব্দুল লতিফ, প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি প্রভাষক ছাদের হোসেন, সহর আমীর আনোয়ারুল ইসলাম, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মনিরুজ্জামান মন্টু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
নারায়ণগঞ্জ
জুমার নামাজের পর পাঁচ দফা দাবিতে শহরের মিশনপাড়া থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে জামায়াত। পরে মিছিলটি চাষাঢ়া বিজয়স্তম্ভের সামনে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এসময় মহানগর জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুল জব্বার, সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার মনোয়ার হোসাইন, সহকারী সেক্রেটারি জামাল হোসাইন, জেলা জামায়াতের আমির মমিনুল হক সরকার, সেক্রেটারি হাফিজুর রহমান ও মহানগর জামায়াতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক আব্দুল মোমিন উপস্থিত ছিলেন।
আরএইচ/এএসএম