কিছু কালো শক্তি বিদেশে বসে বাংলাদেশে অস্থিরতা তৈরি করতে চায়: দুদু

কিছু কালো শক্তি বিদেশে বসে বাংলাদেশে অস্থিরতা তৈরি করতে চায়: দুদু
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, যারা নতুন নতুন দাবি সামনে এনে নির্বাচনকে প্রলম্বিত করার চেষ্টা করছে, তারা মূলত বোকার স্বর্গে বাস করছে। কিছু কালো শক্তি বিদেশে বসে বাংলাদেশে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে চায়। তারা গণতন্ত্রকে আবার বিপন্ন করতে বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতে পারে। এ বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জাতীয়তাবাদী লেখক ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
শামসুজ্জামান দুদু বলেন, মহল বিশেষ মনে করছে নির্বাচন হলে তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এজন্য তারা মুখরোচক কথাবার্তা বলে, নতুন নতুন দাবি তুলে নির্বাচনকে প্রলম্বিত করতে চাইছে। কিন্তু যারা এসব করছে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে।
তিনি বলেন, বাংলাদেশে সহসাই একটি নির্বাচন হতে হবে। সেই নির্বাচনের মাধ্যমে একটি প্রতিনিধিত্বশীল পার্লামেন্ট এবং সরকার গঠন করতে হবে। নির্বাচন ছাড়া এই দেশে ক্ষমতার পালাবদলের আর কোনো গ্রহণযোগ্য পথ নেই।
দুদু আরও বলেন, আমরা মনে করি আগামীর দিন জাতীয়তাবাদের দিন। জাতীয়তাবাদ ছাড়া এই দেশের জন্য কোনো বিকল্প নেই। এদেশের মানুষ ১৬ বছর ধরে সংগ্রাম করে এসেছে তাদের অধিকার আদায়ে। সেই অধিকার ফিরিয়ে আনার একমাত্র পথ নির্বাচন। কেউ যদি ভিন্নমত পোষণ করে, তাহলে আসুন দেখা যাক নির্বাচনে কে কতটা জনপ্রিয়।
ছাত্রদলের সাবেক এই সভাপতি বলেন, আমরা সরকারকে সমর্থন দিয়েছি গণতন্ত্রের প্রশ্নে। একটি ভালো নির্বাচনের জন্য আমরা সরকারের পাশে ছিলাম। এখন আমরা সরকারের কাছে আশা করি, স্বল্প সময়ের মধ্যে যা যা প্রয়োজন তা সম্পন্ন করে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করা হবে।
তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি কেউ মনে করে, জনগণের উপরে কোনো কিছু নির্বাচন ছাড়াই চাপিয়ে দেওয়া যাবে, তাহলে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। গণতন্ত্রে জনগণের মতামতই চূড়ান্ত।
বিএনপির এই সিনিয়র নেতা বলেন, কেউ যদি মনে করে পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ দখল করবে, এগুলো শেখ হাসিনার মতো মানুষের কল্পনা। বাংলাদেশিরা বীরের জাতি। তারা কখনো কারও কাছে মাথা নত করেনি। এই জাতিকে কেউ পদানত করতে পারবে না।
তিনি আরও বলেন, কিছু কালো শক্তি বিদেশে বসে বাংলাদেশে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে চায়। তারা গণতন্ত্রকে আবার বিপন্ন করতে বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতে পারে। এ বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমালোচনা করে শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ১৬ বছর ধরে শেখ হাসিনা যেভাবে নির্মম ও ভয়ংকর শাসন চালিয়েছেন, তা দেশের মানুষ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে। তিনি একসময় জবরদস্তি ক্ষমতায় এসে বেগম জিয়াকে নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্য দিয়েছিলেন। আজকে তিনি যেখানে (ভারতে) আছেন, কৃতদাসের মতো- এটাই সময়ের প্রতিশোধ এবং তার আসল পরিণতি।
জাতীয়তাবাদী লেখক ফোরামের সভাপতি কবি শাহীন রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম, নির্বাহী কমিটির সদস্য মাইনুল ইসলামসহ লেখক ফোরামের অন্যান্য নেতারা।
