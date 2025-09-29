সেই লোগো সরিয়েছে জামায়াত

সেই লোগো সরিয়েছে জামায়াত
শেষ পর্যন্ত সেই লোগো সরিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকা নিযুক্ত স্প্যানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমানের পেছনে রাখা দলীয় পতাকা এবং দেওয়ালে লাগানো নতুন একটি লোগো সামনে আসে। পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী গতকালের লাগানো সেই লোগো সরিয়ে নিয়েছে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) জামায়াত আমিরের বসুন্ধরা কার্যালয়ে ভুটানের রাষ্ট্রদূত মিস দাশো কারমা হামু দর্জির সঙ্গে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমানের সৌজন্য সাক্ষাতে সেই লোগো আর দেখা যায়নি।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) স্পেনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে জামায়াত আমিরের বৈঠকে দলটির নতুন লোগো দেখা যায়, ছবি: সংগৃহীত
যদিও গতকালের লোগোটি ভুলবশত প্রকাশিত হয়েছে বলে জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল হালিম।
তিনি জাগো নিউজকে বলেছেন, লোগো নিয়ে এখনো আলোচনা চলছে। চূড়ান্ত হলে অফিসিয়ালি লোগো প্রকাশ করা হবে।
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জোবায়ের বলেন, গতকালেরটা চূড়ান্ত ছিল না। কিছুদিনের মধ্যে নতুন লোগো উন্মোচন হবে।
