২৪ বিপ্লবের রক্ষাকবজ জুলাই সনদ: সেলিম উদ্দিন
বৈষম্যমুক্ত নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আগামী নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লার বিজয় নিশ্চিত করতে রোকনসহ সর্বস্তরের জনশক্তিকে ময়দানে আপসহীন ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন।
তিনি জুলাই সনদের প্রাসঙ্গিকতার কথা উল্লেখ করে বলেন, জুলাই সনদ ২৪ বিপ্লবের রক্ষাকবজ। তাই এ সনদকে কথামালার ফুলঝুড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আইনি ভিত্তি এবং সেই সনদের ভিত্তিতেই আগামী নির্বাচন হতে হবে। কোনো দায়সারা গোছের প্রহসনের নির্বাচন জনগণ কোনোভাবে মেনে নেবে না।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকালে বাড্ডা-রামপুরা জোন জামায়াত আয়োজিত এক রোকন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
সেলিম উদ্দিন বলেন, ‘রোকনিয়াত কোনো পদ-পদবি নয় বরং এটি একটি মানের নাম। আমরা রোকনিয়াতের শপথের মাধ্যমে সমাজে সার্বিক শান্তি, রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ইনসাফ ও গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় গ্রহণ করি। আর এ প্রত্যয় গ্রহণের মাধ্যমেই নিজের আমিত্বকে পরিহার করে নিজেদের সকল কিছুকে আল্লাহর রাহে ও মানুষের কল্যাণে নিজেকে সোপর্দ করি। তাই শপথ গ্রহণের পর আর আমার বলতে কিছু থাকে না। সবকিছু দ্বীন ও মানুষের কল্যাণে নিবেদিত হয়।
তিনি বলেন, ‘মূলত, জুলাই বিপ্লব আমাদের শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী, ফ্যাসিবাদী ও মাফিয়াতান্ত্রিক অপশাসন- দুঃশাসন থেকে মুক্তি দিয়েছে। এটি আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতা। তাই আমাদের এ বিপ্লবের চেতনাকে ধারণ করেই আগামী দিনের কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে।’
কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি নাজিম উদ্দীন মোল্লার সভাপতিত্বে ও বাড্ডা উত্তর থানা জামায়াতের আমির মাওলানা কুতুব উদ্দীনের পরিচালায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ঢাকা-১১ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান।
