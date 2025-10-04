এগ্রিকালচারিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ৬ সদস্যের কমিটি গঠন

এগ্রিকালচারিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ৬ সদস্যের কমিটি গঠন
বিএনপিপন্থী কৃষিবিদদের সংগঠন এগ্রিকালচারিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এ্যাব-AAB)-এর ৬ সদস্য বিশিষ্ট আংশিক আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে ড. কামরুজ্জামান কায়সারকে আহ্বায়ক এবং শাহাদত হোসেন বিপ্লবকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।
শনিবার (৪ অক্টোবর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই কমিটি দেওয়া হয়। আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে ছয় সদস্যের এই কমিটি ৫১ সদস্যে উন্নীত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।
এ ছাড়াও কমিটিতে যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে শাহাদত হোসেন চঞ্চল (কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক আবুল বাশার (শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়), ড. শফিকুল ইসলাম শফিক (কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) এবং সদস্য (দপ্তরের দায়িত্বে) হিসেবে অধ্যাপক জমশেদ আলম (শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) আছেন।
এমএইচএ/এমএমকে/জেআইএম