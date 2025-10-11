দলের জন্য একাট্টা হয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ফটিকছড়ি বিএনপি নেতাদের

দলের জন্য একাট্টা হয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ফটিকছড়ি বিএনপি নেতাদের
চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) আসনে বিএনপির আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে মনোনয়ন প্রত্যাশী পাঁচ হেভিওয়েট নেতা বৈঠক করেছেন। বৈঠকে দলটির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান শামীমও উপস্থিত ছিলেন। এতে ৫ প্রার্থী দল যাকে মনোনয়ন দেবে তার জন্য একাট্টা হয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) চট্টগ্রাম নগরের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এ বৈঠককে ফটিকছড়ি বিএনপিতে ঐক্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছেন দলীয় নেতাকর্মীরা।
বৈঠকে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহমতের ভিত্তিতে কাজ করার ওপর জোর দেওয়া হয়।
আলোচনায় জানানো হয়, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যাকে ধানের শীষের মনোনয়ন দেবেন, তার পক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বৈঠকে কেউ দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে বিভক্তি সৃষ্টির চেষ্টা করার সুযোগ নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক নেতা বলেন, মনোনয়ন কার হাতে যাবে, সেটা দলের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত। তবে আমরা চাই, সবাই মিলে দলকে শক্তিশালী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবো। নির্বাচন সামনে রেখে কোনো বিভক্তি নয়, বরং ঐক্যই হবে আমাদের প্রধান শক্তি।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরী, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কর্নেল (অব.) আজিম উল্লাহ বাহার, উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ সরওয়ার আলমগীর, সাবেক বিচারপতি ফয়সাল মাহমুদ ফয়জী ও উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ ছালাহউদ্দিন।
বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরী বলেন, বৈঠকে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ব্যাপারে আলোচনা হয়। এছাড়াও বিএনপির হাইকমান্ডের প্রতি পূর্ণ আস্থা রয়েছে। দলের সিদ্ধান্তই আমাদের সবার সিদ্ধান্ত।
বিএনপির আহ্বায়ক কর্নেল (অব.) আজিম উল্লাহ বাহার বলেন, ফটিকছড়িতে ধানের শীষকে জেতানোর জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে কাজ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়াও সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ সরওয়ার আলমগীর বলেন, বৈঠকে আলোচনা হয় কেন্দ্র থেকে দলীয় নমিনেশন একজনকে দেওয়া হবে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান যাকে নমিনেশন দেবেন তার পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ব্যাপারে আমরা সবাই ঐকমত্য পোষণ করি।
উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ ছালাহউদ্দিন বলেন, আমরা এক, ঐক্যবদ্ধ আছি। আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যাকে ধানের শীষ প্রতীক দেবেন, আমরা সবাই তার পক্ষে কাজ করবো।
