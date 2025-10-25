দেশের মানুষ এনসিপির ওপর আস্থা রাখছে: আখতার
দেশের মানুষ জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ওপর আস্থা রাখছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সদস্য সচিব আখতার হোসেন।
শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) রাতে রাজধানীর শহীদ আবু সাঈদ কনভেশন হলে দলটির ঢাকা মাহনগর ও ঢাকা জেলা সমন্বয় সভায় যোগ দিয়ে তিনি এ কথা বলেন।
আখতার বলেন, এনসিপি নবীন একটি রাজনৈতিক দল, কিন্তু বিভিন্ন জরিপে দেখা যাচ্ছে—বাংলাদেশের মানুষ এনসিপির ওপর আস্থা রাখছে, পছন্দ করছে ও ভালোবাসছে। এটি সম্ভব হয়েছে এনসিপির নীতিনির্ধারণী রাজনীতির কারণে।
তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এনসিপি কোনো ধরনের আপস করবে না। যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ন করা সম্ভব হয়, তাহলে গোটা দক্ষিণ এশিয়ার কোনো জাতিগোষ্ঠী মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে পারবে না।
এই এনসিপি নেতা বলেন, এনসিপি বাংলাদেশের সীমানার ভেতরে ও বাইরে থাকা সব মানুষের প্রতিই সহানুভূতিশীল। আমরা এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রশ্নে কোনো আপস করবো না।
আখতার হোসেন বলেন, বছরের পর বছর যে গুম-হত্যার সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই সংস্কৃতি আবার নতুন বাংলাদেশে, আবার গুমের মতো ঘটনা ঘটলো।
এনসিপির সদস্য সচিব বলেন, আমাদের কথার মধ্যে অনেক ভুল ও বিচ্যুতি আছে, যা আমরা উপলব্ধি করছি। মনের হতাশা থেকে অনেক কথা বলা হয়েছে। তবে সামনের দিনে নতুন বাংলাদেশের রাজনীতি বিনির্মাণ করতে হলে আমরা সংখ্যার ওপর নির্ভর করবো না। আপনারা এনসিপির দেশগঠনের পরিকল্পনাগুলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দিন। এই ঢাকা শহরের প্রতিটি ঘরে এনসিপির বার্তা পৌঁছে দিয়ে বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়তে সাহায্য করুন।
এনএস/ইএ