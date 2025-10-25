  2. রাজনীতি

আওয়ামী বয়ানকে ধারণ করেই নয়া রাজনীতির কথা বলা হচ্ছে: শিবির সভাপতি

প্রকাশিত: ০৩:৩৪ এএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম/ফাইল ছবি

ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে নেওয়া আওয়ামী বয়ানকে ধারণ করেই নয়া রাজনীতির কথা বলা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন।

‘আওয়ামী বয়ানে নয়া রাজনীতি!!!!’ শিরোনাম দিয়ে জাহিদুল ইসলাম তার পোস্টে লিখেছেন, ‘৭১ নিয়ে আওয়ামী লীগের মিথ্যা বয়ানের রাজনীতি ৩৬ জুলাই কবর রচিত হয়েছে। এই প্রজন্ম আওয়ামী লীগের তৈরি প্রতিটি বয়ানকে ডাস্টবিনে ছুড়ে মেরেছে। কিন্তু আজ সেই ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে নেওয়া আওয়ামী বয়ানকে ধারণ করেই নয়া রাজনীতির কথা বলা হচ্ছে।’

তিনি বলেন, ‘নতুন বয়ানের সংকট চলছে। ওকে চালিয়ে যান, কিন্তু পরিণতি যদি ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের মতই হয়, তাহলে দায় কার? আওয়ামী লীগের বয়ান কপচানো মানুষগুলোকে দেখলে সত্যিই মায়া হয়। মুখে নয়া রাজনীতির ফেনা, বাস্তবে আওয়ামী বয়ানের উচ্ছিষ্ট নিয়ে পথচলা।’

শিবির সভাপতি বলেন, ‘নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মারবে কিন্তু আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করবে না। অন্যকে ব্যবহার করার রাজনীতি না করে নিজের পায়ে দাঁড়ানো ও নিজস্ব বয়ান তৈরি করাই রাজনীতির নৈতিকতা। সবার জন্য দোয়া ও শুভকামনা।’

