ছোটখাটো পার্থক্য ভুলে সবাইকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান ফখরুলের

ছোটখাটো পার্থক্য ভুলে সবাইকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান ফখরুলের
দেশের সব রাজনৈতিক দলকে ছোটোখাটো পার্থক্য ভুলে আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে দৈনিক নয়াদিগন্তের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারের আমল থেকে এ পত্রিকাটি দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও গণতন্ত্র রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন, ফ্যাসিবাদী সরকারের সময় বিএনপির ৬০ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ২০ হাজার কর্মীকে হত্যা এবং অনেককেই গুম করা হয়েছে।
মির্জা ফখরুল বলেন, বাকশাল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গণমাধ্যমের ওপর নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচার চালানো হয়েছিল। সেই বাকশাল বিলুপ্তির পর শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেন। গণমাধ্যমে সংস্কারের সূচনা হয়েছিল তার আমল থেকেই।
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘নির্বাচনের ঘোষণা এসেছে। আশা করছি, এরই মধ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়গুলো সমাধান হয়েছে। গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দেশের উত্তরণ সম্ভব হবে। বিএনপি বিশ্বাস করে গণতান্ত্রিক পথই জাতির একমাত্র মুক্তির পথ। তাই দলীয় ও রাজনৈতিক ছোটোখাটো পার্থক্য ভুলে সবাইকে ভোটের মাঠে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানাই।’
