ব্যারিস্টার অসীম
নির্বাচন করতে চাইলে উপদেষ্টা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করুন
উপদেষ্টাদের কেউ নির্বাচন করতে চাইলে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম।
রোববার (২৬ অক্টোবর) বিকেল ৪টায় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের উদ্যোগে এক গণমিছিলে তিনি এই আহ্বান জানান।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে রাজধানীর ঢাকা–১০ আসনে এই গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
গণমিছিলের নেতৃত্ব দেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম। নিউমার্কেট ১ নম্বর গেট থেকে শুরু হওয়া মিছিলটি ধানমন্ডি ২৭ নম্বর রোডের রাপা প্লাজার সামনে এসে শেষ হয়।
মিছিলপূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ব্যারিস্টার অসীম বলেন, উপদেষ্টাদের মধ্যে কেউ যদি নির্বাচনে অংশ নিতে চান, তবে তাকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। সরকারের কিছু উপদেষ্টা গোপনে নানা প্রকল্প অনুমোদন করিয়ে জনগণের সহানুভূতি অর্জনের চেষ্টা করছেন—এটা জনগণ ভালোভাবে দেখছে না।
তিনি আরও বলেন, জনগণের কাতারে নেমে আসুন, তাদের রায়ের মাধ্যমে নিজের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করুন। ধানের শীষের পক্ষে দেশের মানুষ আবারও জেগে উঠছে।
গণমিছিলে বিএনপির স্থানীয় শীর্ষ নেতাদের পাশাপাশি যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরাও অংশ নেন।
