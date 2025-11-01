  2. রাজনীতি

বিএনপি সব ধর্মের মানুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী: হাশেম বক্কর

নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৮:৩৩ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম জেলা সৎসঙ্গ আশ্রমে বিএনপির মতবিনিময় সভা/ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর বলেছেন, বিএনপি কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম বা জাতিগোষ্ঠীর দল নয়, বাংলাদেশে বসবাসকারী সব ধর্মাবলম্বীর দল। বিএনপি সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদায় বিশ্বাসী।

শনিবার (১ নভেম্বর) বিকেলে নগরীর দেওয়ানজী পুকুরপাড়ে চট্টগ্রাম জেলা সৎসঙ্গ আশ্রমে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাশেম বক্কর এসব কথা বলেন। বিএনপির রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নে জনমত গঠনের লক্ষ্যে সনাতনী নারী শক্তির উদ্যোগে সনাতনী নারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সভাটি হয়।

হাশেম বক্কর বলেন, বিএনপি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে ‘রেইনবো ন্যাশন’ গড়ে তুলবে, যা জাতিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ইতিবাচক বাংলাদেশ উপহার দেবে। তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশের সব নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বিএনপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারেক রহমান ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ দেশ গড়তে চান। বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচির ১৬ নম্বর দফায় উল্লেখ করা হয়েছে ধর্মীয় স্বাধীনতার সর্বোচ্চ ও কার্যকর নিশ্চয়তা প্রদান। এজন্য তিনি সবাইকে তারেক রহমানের পাশে থেকে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

বিএনপির এ নেতা বলেন, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, গোত্র নির্বিশেষে আমরা সবাই বাংলাদেশি। বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তৎকালীন আওয়ামী সরকার শুধু বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করে অন্যান্য ভাষা, সংস্কৃতি এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে অস্বীকার করেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পরবর্তীতে সব ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যের সমন্বয়ে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করে দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণ করেছিলেন। আর আওয়ামী লীগ বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের এই মর্মবাণী অপব্যাখ্যা করে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করেছে।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম জেলা সৎস‌ঙ্গের মা ও শিশুবিষয়ক সম্পাদিকা ঝিনু প্রভা দাশ সভাপ‌তি‌ত্ব করেন। সংগঠনের সদস‌্য নয়ন মনি দাশের প‌রিচালনায় আরও বক্তব‌্য দেন জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন পরিষদ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দে পার্থ, জেলা সৎসঙ্গের সিনিয়র সহ-সভাপতি সজিব সিংহ রুবেল, বেসরকারি কারা পরিদর্শক উজ্জ্বল বরণ বিশ্বাস, জেলা সৎসঙ্গের সহ-সভাপ‌তি তপন কান্তি দত্ত, সাধারণ সম্পাদক সুমন ঘোষ বাদশা, সি‌নিয়র যুগ্ম সম্পাদক অনিমেষ রায় চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক অমল দাশ, বিভু চক্রবর্তী প্রমুখ।

