সরকারকে দলকেন্দ্রিক নীতি পরিহার করে জনস্বার্থে সিদ্ধান্ত নিতে হবে
বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন, এবি পার্টি ও আপ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে ‘স্বল্প আস্থার সমাজে সংস্কার ও নির্বাচনি ঐক্যের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সরকারকে দলকেন্দ্রিক নীতি পরিহার করে জনস্বার্থে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বক্তারা।
রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় বক্তারা বলেন, গণভোট ও সংবিধান আদেশকে ঘিরে নতুন করে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে তা জাতির জন্য অশুভ সংকেত। তারা বলেন, আস্থাহীনতার কারণে রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও নির্বাচনি ঐক্য প্রক্রিয়া বারবার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সন্দেহ, কায়েমি স্বার্থ ও জনবিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্তই বর্তমান অচলাবস্থার মূল কারণ।
বক্তারা অভিযোগ করেন, সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে কিছু রাজনৈতিক দলের মন যুগিয়ে চলার নীতি গ্রহণ করেছে, যা গণতন্ত্র ও সংস্কার উভয়েরই পরিপন্থি। সভা থেকে সরকারকে এই নীতি পরিহারের আহ্বান জানানো হয়।
আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম। প্রধান আলোচক ছিলেন সেয়াস ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট রাষ্ট্রচিন্তক ড. মুশতাক হোসেন খান।
সভায় আরও বক্তব্য দেন এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু, আপ বাংলাদেশের আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ, জেএসডির সাধারণ সম্পাদক শহিদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাসিব উদ্দিন হোসেন, এবি পার্টির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) অধ্যাপক আব্দুল ওহাব মিনার, আপ বাংলাদেশের সদস্যসচিব আরেফিন মো. হিজবুল্লাহ, এবি পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার জোবায়ের আহমদ ভূঁইয়া, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিদার ভুঁইয়া, আপ বাংলাদেশের প্রধান সংগঠক নাঈম আহমাদ প্রমুখ।
সভাপতির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম বলেন, বহু মতভেদ ও মতদ্বৈততা থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের প্রশ্নে সব রাজনৈতিক শক্তিকে এক হতে হবে। হাসিনা-ওবায়দুল কাদেররা সাংবিধানিক কাঠামোর ভেতর ফ্যাসিস্ট ধারা স্থাপন করেছেন। তাই পুরোনো কাঠামোয় সংস্কার সম্ভব নয়, নতুন বন্দোবস্তের জন্য সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে।
