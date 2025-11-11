  2. রাজনীতি

শেখ শেখ মুখ দিয়ে বের হবে যতদিন না হাসিনাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৯ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ

শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসি না দেওয়া পর্যন্ত তার নাম মাথায় ঘুরবে বলে মন্তব্য করেছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ মীর মাহফুজুর রহমানের (মুগ্ধ) যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান (স্নিগ্ধ)। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) ফেসবুকে নিজের আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন তিনি।

ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, অন্তরে ঘৃণা নিয়ে যে নামটির জন্ম হয়েছে, সেটি হলো শেখ হাসিনার নাম। এটা শুধু আমার নয় বরং বাংলাদেশের সব সাধারণ মানুষের, বিগত ১৬ বছরে অত্যাচারিত হয়েছে এমন সব পরিবারের।

তিনি আরও লেখেন, যতদিন পর্যন্ত এই খুনি হাসিনাকে ফিরিয়ে এনে দেশের মাটিতে ফাঁসির দড়িতে না ঝোলানো হচ্ছে, ততদিন সকাল-বিকেল, স্বজ্ঞানে কিংবা ঘুমের স্বপ্নেও এই হাসিনার নাম মাথায় ঘুরবে।

যতবার এই নাম মুখে আসে, মনে রাখবেন — তা কেবল ঘৃণা থেকেই আসে। এই খুনি শেখ হাসিনা যতদিন ফাঁসির দড়িতে না ঝুলছে, ততদিন শান্তি নেই।

তিনি লেখেন, শেখ শেখ মুখ দিয়ে বের হবেই যতদিন না পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলানো হচ্ছে এই স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে।

