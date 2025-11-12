  2. রাজনীতি

বিএনপির বিপ্লব ও সংহতি দিবসের আলোচনা সভা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২০ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
বিপ্লব ও সংহতি দিবসের আলোচনা সভায় বিএনপির নেতাকর্মীরা/ছবি: জাগো নিউজ

৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভা শুরু হয়েছে।

বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুর ২টা ৪০ মিনিটের দিকে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এ সভা শুরু হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত পাঠ ও দোয়া করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত থাকবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সভাপতিত্ব করবেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সভায় দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী ও দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা আলোচনা করবেন।

এর আগে দুপুর ১টা থেকে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন শাখার নেতাকর্মীরা সম্মেলন কেন্দ্রে আসতে থাকেন। তারা এসময় বিভিন্ন স্লোগান দেন।

