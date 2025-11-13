  2. রাজনীতি

নাশকতার অপচেষ্টার প্রতিবাদে মোটরসাইকেলে টহল দেবে জাতীয় যুবশক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৫ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অপতৎপরতা, অগ্নিসন্ত্রাস ও নাশকতার অপচেষ্টার প্রতিবাদে মোটরসাইকেলের মাধ্যমে ‘যুব প্রতিরোধ টহল’ কর্মসূচি পালন করবে জাতীয় নাগরিক (এনসিপি) পার্টির এনসিপির যুব উইং জাতীয় যুবশক্তি।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) জাতীয় যুবশক্তির যুগ্ম সদস্য সচিব শাওন মাহফুজের পাঠানো এক বার্তায় এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

বার্তায় বলা হয়, বাংলামোটর রুপায়ন টাওয়ারের সামনে থেকে আজ বিকেল ৩টায় ঢাকা মহানগর, ঢাকা জেলা উত্তর, ঢাকা জেলা দক্ষিণ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর মহানগরের সব নেতাকর্মী এই মোটরবাইক টহল কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।

