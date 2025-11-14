নির্বাচন ছাড়া ছোটখাটো বিষয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই: আমীর খসরু

নির্বাচন ছাড়া ছোটখাটো বিষয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই: আমীর খসরু
নির্বাচন ছাড়া এখন অন্য কোনো ছোটখাটো বিষয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষের এই মুহূর্তের প্রধান চাহিদা একটা উৎসবমুখর নির্বাচন।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রামের হোটেল পেনিনসুলায় একটি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপির এই নেতা বলেন, বাংলাদেশের মানুষ এখন সেই অপেক্ষায় আছে, অন্য কোনো ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আমাদের সময় নষ্ট করে লাভ নেই।
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের মানুষের এখন সবচেয়ে বড় চাহিদা একটা গণতান্ত্রিক অর্ডার ফিরিয়ে আনা, যেটা সম্ভব একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে। আজকে জনগণ ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছে, একটি সংসদ গঠন, একটি সরকার গঠন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের মধ্য দিয়েই সম্ভব। একটি সংসদ হবে যারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে, জবাবদিহি থাকবে-এই বিষয়টা বাংলাদেশের গত ১৫-১৬ বছর ধরে অনুপস্থিত।
নির্বাচিত সরকারকে সব সমস্যার সমাধান উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক অর্ডার ফিরিয়ে আনবো। এরপর জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে যত সমস্যার কথা এখন বলা হচ্ছে, সব সমস্যার সমাধান হবে। সাংবিধানিক বলেন, অর্থনৈতিক বলেন, সব সমস্যার সমাধান আছে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকারের মাধ্যমেই। এর বাইরে কোনো সরকার জনগণের চাহিদা বুঝবে না, মনের কথাও বুঝবে না। নির্বাচিত সরকার এলে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর সমাধান হবে, এর বাইরে করার কোনো সুযোগ নেই।
আওয়ামী লীগের বিশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে আমীর খসরু বলেন, বিশৃঙ্খলা তো ঠেকাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, এই দায়িত্ব তো কোনো রাজনৈতিক দলের না। আস্তে আস্তে আমাদের ওই কালচার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। দেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আছে, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা। যাদের দায়িত্ব, তারা পালন করা ভালো। আর বিচার করার জন্য তো বিচার বিভাগ আছে, এটা তাদের ওপরই ছেড়ে দিন। আমরা একটা নিরপেক্ষ বিভাগ চেয়েছিলাম, সেটা এরইমধ্যে হয়েছে। বিচার বিভাগকে আগামী দিনে আরও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাউন্ড দেওয়া হবে।
বিদেশিদের কাছে লালদিয়া চর দেওয়া হচ্ছে, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা এখন ওই দিকে যাচ্ছি না। আমরা এখন রাজনৈতিক ট্রানজিশনের দিকে রয়েছি। আমাদের এখন চোখ রয়েছে যেদিকে, নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে, গণতন্ত্রের দিকে যাচ্ছে, ওটাই মূল ফোকাস। আর এটার উত্তর যারা করেছে তারা দিতে পারবে, আমরা দিতে পারবো না।
গণভোট নিয়ে তিনি বলেন, গণভোটে তো আমরা রাজি আছি। সরকার তো সিদ্ধান্ত দিয়েছে। আর অপশনের বিষয়ে জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে। এটা বিএনপি নেবে না।
