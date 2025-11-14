  2. রাজনীতি

ষড়যন্ত্র ছেড়ে ভোটের রাজনীতিতে ফিরে আসুন: ইশরাক হোসেন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৭ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর গোপীবাগে নির্বাচনি গণমিছিলে বক্তব্য দেন ঢাকা-৬ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী ইশরাক হোসেন/ছবি: জাগো নিউজ

রাজনৈতিক দলগুলোকে ষড়যন্ত্রের পথ ছেড়ে ভোটের রাজনীতিতে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা-৬ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী ইশরাক হোসেন।

শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর গোপীবাগে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব মাঠ এলাকা থেকে আয়োজিত নির্বাচনি গণমিছিলে তিনি এ আহ্বান জানান।

ইশরাক বলেন, ‘জনগণ আমাদের ভোট দিয়ে সংসদে পাঠালে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়ন করা হবে। একই সঙ্গে শেখ হাসিনার বিচারসহ চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ইশরাক আরও বলেন, ‘স্বৈরশাসনের সময় যারা এত মানুষকে হত্যা করেছে, তাদের বিচার আমার জীবদ্দশায় কার্যকর হতে দেখলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।’

ব্রাদার্স ক্লাব মাঠের সামনে থেকে শুরু হওয়া এ গণমিছিলে বিএনপি নেতাকর্মীদের পাশাপাশি ঢাকা-৬ আসনের সাধারণ মানুষও অংশ নেন। মিছিলটি ইত্তেফাক মোড় হয়ে টিকাটুলি, দয়াগঞ্জ, ধূপখোলা, সূত্রাপুর, লক্ষ্মীবাজার ও কোতোয়ালি এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জয়কালী মন্দিরে এসে শেষ হয়। এসময় ধানের শীষের স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরান ঢাকার সড়কগুলো।

কেএইচ/একিউএফ/এএসএম

