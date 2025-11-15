ঢাকা-১০ আসনে ব্যারিস্টার অসীমের মনোনয়ন চেয়ে মানববন্ধন

ঢাকা-১০ আসনে ব্যারিস্টার অসীমের মনোনয়ন চেয়ে মানববন্ধন
ঢাকা-১০ আসনে বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীমকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন ও র্যালি করেছেন ব্যবসায়ীরা।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাজধানীর নিউমার্কেটের সামনে নিউমার্কেট–নীলক্ষেত–অ্যালিফ্যান্ট রোড এলাকাভুক্ত বিভিন্ন মার্কেটের সাধারণ ব্যবসায়ী ও দোকান মালিক সমিতির উদ্যোগে এই কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ব্যারিস্টার অসীম একজন ব্যবসায়ীবান্ধব, ক্লিন ইমেজের সজ্জন ব্যক্তি। ব্যবসায়ীদের যে কোনো সমস্যায় তিনি আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেন এবং সবসময় পাশে দাঁড়ান। এমন যোগ্য ও মানবিক চরিত্রের মানুষ ঢাকা-১০ আসনের এমপি নির্বাচিত হলে ব্যবসায়ীসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষেরই উপকার হবে।
আরও পড়ুন
যত ক্ষমতাধরই হোক উড়ে এসে জুড়ে বসা কাউকে মানবো না: অসীম
ব্যবসায়ীরা ব্যারিস্টার অসীমকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার জন্য বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি আহ্বান জানান। তারা আশা প্রকাশ করেন, দলের নীতি-নির্ধারকেরা তাদের দাবি বিবেচনায় নেবেন।
মানববন্ধন ও র্যালিতে এসব এলাকার ৩০টি মার্কেটের দোকান মালিক সমিতির নেতারাসহ শত শত ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।
কেএইচ/ইএ/জেআইএম