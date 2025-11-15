  2. রাজনীতি

আসলাম চৌধুরী

জিয়াউর রহমান স্বনির্ভর দেশ গঠনে নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে কাজ করেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৩ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আসলাম চৌধুরী বলেছেন, নভেম্বর মাস বাংলাদেশের জন্য ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই মাসে সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান দেশে গণতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত করেছিলেন। দেশ-বিদেশে থাকা মেধাবীদের নিয়ে দেশ গঠনে একযোগে কাজ করেছিলেন। তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীনে ভূমিকা রেখেই দমে যাননি, স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনে নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে কাজ করেছেন।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি (বাকশিস) চট্টগ্রাম জেলার সম্মেলন ও বিশ্ব শিক্ষক দিবসে তারেক রহমানের বক্তব্যের তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আসলাম চৌধুরী বলেন, ভবিষ্যতে রাষ্ট্র পরিচালনায় আমাদের সুযোগ আসলে শিক্ষকদের দাবি আদায়ে আর রাস্তায় দাঁড়াতে হবে না। তাদের দুঃখ-দুর্দশা, চাহিদা, সম্মানী, বৈষম্য দূরীকরণসহ সব সমস্যার সমাধান হবে ইনশা আল্লাহ।

তিনি আরও বলেন, আমাদের সুযোগ আসলে ভবিষ্যতে আধুনিক ও মানবিক রাষ্ট্র গঠনে সব সময় শিক্ষকদের সম্পৃক্ততা থাকবে। শুধু মুখে নয়, শিক্ষকরা যে জাতি গঠনের মূল কারিগর সেটা তাদের কাজের সুযোগ করে দিয়ে প্রমাণ করা হবে ইনশা আল্লাহ। দলীয়করণ নয়, স্বাধীন শিক্ষকতা নিশ্চিত করা গেলে দেশ ঘুরে দাঁড়াবে ইনশা আল্লাহ।

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, দেশের সব দুর্বিপাকে জিয়া পরিবার সবসময় ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ১৯৯০তে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ও ২৪-এর জুলাই অভ্যুত্থানেও জিয়া পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য।

অনুষ্ঠানে বাকশিস চট্টগ্রাম জেলা আহ্বায়ক উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ নুরুল আলম রাজুর সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব অধ্যাপক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন ও অধ্যাপক রওশন আক্তার এবং অধ্যাপক মাসুদ রানার যৌথ সঞ্চালনায় সম্মানিত অতিথি ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এএসএম আমানুল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের যুগ্ম মহাসচিব অধ্যাপক খলিলুর রহমান।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের অতিরিক্ত মহাসচিব জাকের হোসেনের স্বাগত বক্তব্যে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান। এতে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবু জাফর সিদ্দিকী, যুগ্ম-আহ্বায়ক উপাধ্যক্ষ মাহফুজুল হক চৌধুরী, বাকশিস কক্সবাজার জেলা সভাপতি হোসাইনুল ইসলাম মাতবর, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মঞ্জুরুল আলম মঞ্জু, উত্তর জেলা স্কুল শিক্ষক সমিতির সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, শিক্ষাবোর্ড কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা জসিম উদ্দিন, ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম, অধ্যক্ষ আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, বাকশিস মহানগর নেতা অধ্যাপক ওসমান গনি প্রমুখ।

এমআইএইচএস/এএসএম

