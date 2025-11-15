তুলিকে সাইবার বুলিংয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উদ্বেগ প্রকাশ
গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনদের সংগঠন ‘মায়ের ডাক’-এর সমন্বয়ক সানজিদা ইসলাম তুলিকে সাইবার বুলিংয়ের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে সংগঠনটির নেতারা এ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এতে বলা হয়, রাজধানীর শাহবাগে ‘নারীর ওপর ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও অসম্মান: প্রতিরোধে প্রস্তুত সচেতন নারী সমাজ’ শীর্ষক মৌন মিছিল ও সমাবেশে সানজিদা তুলির নারীর অধিকারসংক্রান্ত বক্তব্যকে কেন্দ্র করে তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছেন। যা কেবল নিন্দনীয় নয়, উদ্বেগজনকও বটে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।
নেতারা বলেন, ২৪-এর জুলাইয়ে ছাত্র-জনতার যে রক্তাক্ত অভ্যুত্থান, তাতে নারীদের ভূমিকা ছিল অনন্য। তারা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে ফ্যাসিবাদী সরকার পতনের লড়াইয়ে নিজেদের দৃঢ় অবস্থান জানান দিয়েছিলেন। সানজিদা তুলিও সেই অভ্যুত্থানের যোদ্ধা, যিনি বিগত ফ্যাসিবাদী আমলে ‘মায়ের ডাক’-এর মাধ্যমে গুম হওয়া ব্যক্তিদের খোঁজে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন। তাই ফ্যাসিবাদবিরোধী কোনো নারী নেতৃত্বের সাইবার বুলিংয়ের শিকার হওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক।
‘তুলির রাজনৈতিক পরিচয় কখনোই বিবেচনা করিনি’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, অবশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ ধরনের সাইবার বুলিং নতুন কিছু নয়। অভ্যুত্থানোত্তর বিভিন্ন সময়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নারী সমন্বয়কসহ অনেকে এমন আক্রমণের শিকার হয়েছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নারীর নাগরিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জনপরিসর এবং সাইবার স্পেসে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে আরও সক্রিয়, দায়িত্বশীল ও কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছে।
