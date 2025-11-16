  2. রাজনীতি

পঞ্চগড়-১ আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনলেন সারজিস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪৬ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন সারজিস আলম/ছবি: জাগো নিউজ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পঞ্চগড়-১ আসনে লড়তে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে মনোনয়ন ফরম কিনেছেন দলের উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।

তিনি রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।

এসময় সারজিস আলম বলেন, বিগত সময়ে পঞ্চগড়ে অনেক এমপি-মন্ত্রী ছিলেন, যারা জনআকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেননি। আগামীতে যে সরকারই আসুক না কেন, পঞ্চগড়ের প্রাপ্য অধিকার আদায় করে নেওয়া হবে। জেলার স্বাস্থ্য খাতকে ঢেলে সাজানো হবে। এনসিপির সবচেয়ে বড় অঙ্গীকার হবে স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন। পাশাপাশি শিল্পকারখানার উন্নীতকরণসহ নানা উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন তিনি।

এনসিপির মুখ্য সংগঠক জানান, পঞ্চগড়ে যেন আগামীতে কেউ ক্ষমতার অপব্যবহার না করেন, সেজন্য যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। নিরপরাধ কোনো মানুষ হয়রানির শিকার হবেন না। শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

এনসিপি থেকে মনোনয়ন ফরম কেনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাদের দলের দরজা সবার জন্য খোলা, যে কেউ ফরম নিতে পারবেন।

সারজিস আলম বলেন, আগামীর বাংলাদেশে কোনো চাঁদাবাজি চলবে না। তিনি দল আর প্রতীকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আগামীতে সবাইকে এনসিপির পক্ষে ব্যালট যুদ্ধে নামার আহ্বান জানান।

পঞ্চগড়-১ আসনে বিএনপি থেকে প্রাথমিক মনোনয়ন পেয়েছেন ব্যারিস্টার মোহাম্মদ নওশাদ জমির। আর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হয়েছেন তেঁতুলিয়া উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মো. ইকবাল হোসাইন।

