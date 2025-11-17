মাওলানা ইমতিয়াজ
ফ্যাসিবাদের কবর রচনা করতে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে
শেখ হাসিনা শোষণ নিপীড়নের কারণে ২৪ এর জুলাই-আগস্টে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ভবিষ্যতেও যাতে এ ধরনের স্বৈরাচারী মনোভাব কেউ পোষণ না করে, তাই বাংলার মাটিতে ফ্যাসিবাদের কবর রচনা করতে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, এমনটাই বলেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মুহাম্মাদ ইমতিয়াজ আলম।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে তিনি এ মন্তব্য করেন।
মাওলানা ইমতিয়াজ বলেন, আওয়ামী লীগ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিতাড়িত হলেও তাদের স্বৈরাচারী মনোভাব থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেনি। দেশকে অস্থিতিশীল করতে বারবার জ্বালাও পোড়াও কর্মসূচি দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের দৃঢ়তার কারণে বারবার স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ড করতে ব্যর্থ হয়েছে, সামনেও হবে ইনশাআল্লাহ।
তিনি আরও বলেন, শহীদদের রক্তের বিনিময়ের অর্জিত অভ্যুত্থানের দৃশ্যমান শাস্তি দেখতে আমরা উদগ্রীব।
এমএইচএ/এসএনআর/এমএস