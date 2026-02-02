নাহিদ ইসলাম
আমার আসনেই যদি ভয় দেখানো হয়, অন্যদের আসনে কী অবস্থা বুঝে নেন
নির্বাচনি প্রচারের জন্য টাঙানো ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে এবং হুমকি দিয়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও ঢাকা-১১ আসনের প্রার্থী নাহিদ ইসলাম।
তিনি বলেছেন, প্রতিনিয়ত শাপলা কলির সমর্থকদের ভয় দেখানো হচ্ছে৷ ইসিকে জানানোর পরও তারা ব্যবস্থা নেননি। আমার আসনেই যদি এ অবস্থা হয়, অন্যদের আসনে কী অবস্থা তা বুঝে নেন।
সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর পশ্চিম রামপুরায় নির্বাচনি প্রচারণা ও গণসংযোগকালে তিনি এসব কথা বলেন।
নাহিদ ইসলাম বলেন, প্রতিদিন আমার ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। বিকেলে ব্যানার টাঙালে রাতের আঁধারে ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। এটা কারা করছে, তা মানুষ জানে। কিন্তু ভয়ে কেউ কিছু বলছে না। একটি দলের প্রার্থী আমাদের কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছেন। ঢাকা-১১ আসনে এক রকম ভয়ের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে।
ঢাকা-১১ আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী ড. এম এ কাইয়ুমের প্রার্থিতা বাতিলের রিট প্রসঙ্গে এনসিপির এ নেতা বলেন, কয়েকদিন আগে আমরা বিভিন্ন সোর্স থেকে জেনেছি উনি (এম এ কাইয়ুম) দ্বৈত নাগরিক। অথচ ইসিতে তিনি এ তথ্য গোপন করেছেন। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমরা আদালতে গিয়েছি, রিট আবেদন করেছি। এখন আইনের সিদ্ধান্ত, আদালতই বিচার করবেন।
এদিকে, সোমবার সকাল ও বিকেলে রামপুরার বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন নাহিদ ইসলাম। বেলা ১১টার দিকে তিনি পূর্ব রামপুরার কুঞ্জবন ও হাই স্কুল রোডের আশপাশে প্রচারণা চালান। দুপুর ২টায় মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।
বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে পূর্ব রামপুরার ভূঁইয়া গলি, ব্যাংক কলোনি এবং তিতাস রোড থেকে রামপুরা টিভি সেন্টার পর্যন্ত গণসংযোগ করেন। এসময় তার সঙ্গে ছিলেন জামায়াত, এনসিপিসহ ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের কর্মী-সমর্থকরা।
এএএইচ/এমকেআর