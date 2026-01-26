ঢাকা-১৩
স্বামীর জন্য ভোট চেয়ে মাঠে ববি হাজ্জাজের স্ত্রী রাশনা ইমাম
জাতীয় নির্বাচনের প্রচারণায় স্বামীর পক্ষে ভোট চাইতে মাঠে নেমেছেন বিএনপি মনোনীত ঢাকা-১৩ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ববি হাজ্জাজের স্ত্রী ব্যারিস্টার রাশনা ইমাম।
নির্বাচনি প্রচারণা শুরুর চতুর্থ দিন গতকাল রোববার (২৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকা-১৩ আসনের ৩৩নং ওয়ার্ডের আলহাজ্ব মকবুল হোসেন কলেজ ও আশপাশের এলাকায় গণসংযোগ করেন তিনি। এসময় ভোটারদের কাছে স্বামীর জন্য সমর্থন ও ভোট প্রার্থনা করেন।
ভোটারদের উদ্দেশে রাশনা ইমাম বলেন, ববি হাজ্জাজকে জয়ী করে আনতে হবে, ইনশাআল্লাহ্। এখানে আমাদের অনেক আইনজীবী ভাই-বোন আছে। আমি নিজেও একজন আইনজীবী। আমরা আপনাদের জন্য সত্যিকার অর্থে কাজ করতে এসেছি। উন্নয়ন করার উদ্দেশে আমাদের ঢাকা-১৩ আসনে আসা। দোয়া করবেন এবং আমাদের সঙ্গে থাকবেন।
এসময় এলাকাবাসী গ্যাস সমস্যার কথা তুলে ধরলে তিনি সমাধানের আশ্বাস দিয়ে বলেন, এটি নিয়ে আমরা অলরেডি কাজ শুরু করেছি। তিতাস গ্যাসের সঙ্গে বসছি প্রতিনিয়ত। নির্বাচিত হয়ে এলে কাজটা আমরা আরও শক্তভাবে করতে পারবো। গ্যাস সমস্যার সমাধান আমরা করেই ছাড়বো।
তিনি বলেন, গ্যাসের দাম বাড়লো, গ্যাসের লাইন নাই। সিলিন্ডারের দামও অনেক বেড়ে গেছে। এটা কমাতেও আমাদের অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের হাতকে শক্তিশালী করেন, তা না হলে আমরা কাজগুলো করতে পারবো না।
কেআর/এমকেআর