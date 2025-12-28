  2. রাজনীতি

হাদি হত্যার বিচার হতেই হবে: হাবিব

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২১ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা-৯ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রশিদ হাবিব/ছবি সংগৃহীত

ঢাকা-৯ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেছেন, শরীফ ওসমান হাদিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার হতেই হবে।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর মান্ডায় হায়দার আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

হাবিব বলেন, জনপ্রতিনিধি কখনো নেতা নন, তিনি জনগণের সেবক। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে জনগণের কাছে সর্বদা জবাবদিহির মধ্যে থাকতে হবে এবং এলাকার মানুষের কল্যাণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পথপ্রদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

তিনি বলেন, আমরা এমন একটি নির্বাচন চাই, যার মাধ্যমে আগামীর বাংলাদেশ গড়ে উঠবে যেখানে ক্ষমতার আগে থাকবে জনগণ, আর দেশের আগে কেউ নয়।

তিনি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং বলেন, স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে তিনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া চাই।

হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেন, আমরা সবাই মিলে এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে ‘আমার আগে আমরা, আমাদের আগে দেশ এই নীতিতে দেশ পরিচালিত হবে। আগামী বাংলাদেশ হবে জনগণের বাংলাদেশ।

