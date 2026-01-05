তারেক রহমানের সঙ্গে গণসংহতি আন্দোলনের নেতাদের বৈঠক
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে জোটসঙ্গী গণসংহতি আন্দোলনের নেতাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সোমবার (৫ জানুয়ারি) দুপুর ২টা থেকে ঘণ্টাব্যাপী এ বৈঠক হয়। এতে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, নির্বাচন ও এতে জয়ী হলে রাষ্ট্র পরিচালনার রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয়।
বৈঠক শেষে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, ‘তারেক রহমান তার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিকল্পনার কথা আমাদের জানিয়েছেন। আমরাও আমাদের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেছি।’
জোনায়েদ সাকি জানান, ক্ষমতার ভারসাম্য ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই তাদের মূল লক্ষ্য। মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিকতায় এ দেশের মানুষের দীর্ঘ সংগ্রাম এবং ২০২৪ সালের আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে দেশ পরিচালনা করতে হবে।
তিনি বলেন, দেশে যাতে ফ্যাসিবাদ ও নির্বাচনহীনতার সংস্কৃতি পুনরায় প্রতিষ্ঠা না হয়, সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই এবং সংস্কার বাস্তবায়নের জন্যও নির্বাচন অপরিহার্য।
বৈঠকে সাকি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গণসংহতি আন্দোলনের নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল ও রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য তাসলিমা আক্তার।
