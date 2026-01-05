বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়
প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়ানোয় ধরে নিয়ে গেলো পুলিশ
রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের সামনে একটি প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) বেলা ১১টা ১৪ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে। ওই ব্যক্তির নাম মোদাচ্ছের রহমান। তিনি চাঁদপুরের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে মোদাচ্ছের রহমান একটি প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করছিলেন। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল- ‘জনাব, শ্রদ্ধেয় তারেক রহমান আপনি এবং আপনার পরিবার গত ১৭ বছর যাবৎ যে অগ্নি নিরাপত্তা উপভোগ করিয়াছেন, তাহা বাংলাদেশের মানুষের উপভোগের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিনীত নিবেদন দিলাম।’
ঘটনার সময় ওই এলাকায় দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যরা বিষয়টি নজরে নেন। পরে তারা গুলশান থানায় বিষয়টি জানালে পুলিশ সদস্যরা তাকে অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যান।
