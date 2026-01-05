ইএএসডির জরিপ
বিএনপিকে ভোট দিতে চায় ৭০ শতাংশ মানুষ, বেশি আগ্রহী নারীরা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭০ শতাংশ ভোটার বিএনপিকে ভোট দিতে চান। এক্ষেত্রে বেশি আগ্রহী নারীরা।
অন্যদিকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে ১৯ শতাংশ ভোটার ভোট দিতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। পাশাপাশি নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) ২ দশমিক ৬ শতাংশ এবং জাতীয় পার্টিকে (জাপা) ১ দশমিক ৪ শতাংশ ভোটার পছন্দের তালিকায় রেখেছেন।
বেসরকারি সংস্থা এমিনেন্স অ্যাসোসিয়েটস ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (ইএএসডি) পরিচালিত এক জনমত জরিপে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন (কেআইবি) সেমিনার হলে এক অনুষ্ঠানে জরিপের ফলাফল তুলে ধরা হয়। তা উপস্থাপন করেন ইএএসডির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডা. শামীম হায়দার তালুকদার।
জরিপ প্রতিবেদনে জানানো হয়, ২০২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর থেকে নতুন বছরের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের ৩০০টি সংসদীয় আসন থেকে মোট ২০ হাজার ৪৯৫ জন ভোটারের মতামত সংগ্রহ করা হয়।
নারীদের পছন্দের শীর্ষে বিএনপি
জরিপের লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, পুরুষদের তুলনায় নারী ভোটারদের মধ্যে বিএনপির জনপ্রিয়তা বেশি। জরিপে অংশগ্রহণকারী নারী ভোটারদের মধ্যে ৭১ শতাংশই বিএনপির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। বিষয়টিকে দলটির প্রতি নারী ভোটারদের ক্রমবর্ধমান আস্থার প্রতিফলন হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা।
সরকার গঠন নিয়ে জনপ্রত্যাশা
জরিপে উত্তরদাতাদের সামনে মূলত চারটি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। কোন দল সরকার গঠন করবে- এমন প্রশ্নের জবাবে বিএনপির পক্ষে বেশি জনমত ছিল।
জরিপে অংশ নেওয়া ৭৭ শতাংশ উত্তরদাতা বিশ্বাস করেন, আগামী নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার গঠন করতে সক্ষম হবে। এছাড়া ৭৪ শতাংশ ভোটার মনে করেন তাদের নিজ নিজ আসনে বিএনপির প্রার্থীরাই জয়লাভ করবেন।
জামায়াত-জাপা যেখানে জোরালো
আঞ্চলিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বিএনপি দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগে দলটির প্রতি সর্বোচ্চ ৭৪ শতাংশ ভোটারের সমর্থন আছে।
তবে বরিশাল ও খুলনা বিভাগে জামায়াতের অবস্থান বেশ জোরালো। বরিশালে জামায়াতের পক্ষে ২৯ শতাংশ এবং খুলনায় ২৫ শতাংশ ভোটার সমর্থন দিয়েছেন।
অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের রংপুরে জাপা তুলনামূলক বেশি সমর্থন পেয়েছে। সেখানে দলটির পক্ষে ৫ দশমিক ২ শতাংশ ভোটার মত দিয়েছেন। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রতি দেশের মাত্র ০.১ শতাংশ ভোটার আগ্রহ দেখিয়েছেন।
আওয়ামী লীগের ভোটারদের ঝোঁক
জরিপে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ভোটারদের রাজনৈতিক ঝোঁক নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, যারা আগে নৌকায় ভোট দিতেন, তাদের একটি বিশাল অংশ এখন পরিবর্তনের পক্ষে।
আওয়ামী লীগ ভোটারদের ৬০ শতাংশ আসন্ন ২০২৬ সালের নির্বাচনে বিএনপিকে ভোট দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি ২৫ শতাংশ ভোটার জামায়াতকে সমর্থনের কথা জানিয়েছেন এবং বাকি ১৫ শতাংশ অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করার কথা বলেছেন।
