আওয়ামী লীগ ভোটারদের ৬০ শতাংশ বিএনপিকে ভোট দিতে চান: ইএএসডি

আওয়ামী লীগ ভোটারদের ৬০ শতাংশ বিএনপিকে ভোট দিতে চান: ইএএসডি
বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ভোটারদের মধ্যে ৬০ শতাংশ আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপিকে ভোট দিতে চান।
এছাড়া, ২৫ শতাংশ ভোটার জামায়াতে ইসলামীকে ভোট দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বাকি ১৫ শতাংশ অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করার কথা বলেছেন।
বেসরকারি সংস্থা এমিনেন্স অ্যাসোসিয়েটস ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (ইএএসডি) পরিচালিত এক জনমত জরিপে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন (কেআইবি) সেমিনার হলে এক অনুষ্ঠানে জরিপের ফলাফল তুলে ধরা হয়। তা উপস্থাপন করেন ইএএসডির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডা. শামীম হায়দার তালুকদার।
গত ২০ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের ৩০০টি সংসদীয় আসনের মোট ২০ হাজার ৪৯৫ জন ভোটারের মতামতের ভিত্তিতে এ জরিপ চালানো হয়। এতে আওয়ামী লীগের ভোটারদের রাজনৈতিক ঝোঁক নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, যারা আগে নৌকায় ভোট দিতেন, তাদের একটি বিশাল অংশ এখন পরিবর্তনের পক্ষে।
জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি হতে যাওয়া নির্বাচনে ৭০ শতাংশ ভোটার বিএনপিকে ভোট দিতে চান। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীকে ১৯ শতাংশ, জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) ২ দশমিক ৬ শতাংশ ও জাতীয় পার্টিকে (জাপা) ১ দশমিক ৪ শতাংশ ভোটার ভোট দিতে আগ্রহ দেখিয়েছেন।
জরিপে অংশ নেওয়া ৭৭ শতাংশ উত্তরদাতা বিশ্বাস করেন, আগামী নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার গঠন করতে সক্ষম হবে। এছাড়া ৭৪ শতাংশ ভোটার মনে করেন তাদের নিজ নিজ আসনে বিএনপির প্রার্থীরাই জয়লাভ করবেন।
