পটুয়াখালী বিএনপির ৪ কমিটি স্থগিত

প্রকাশিত: ০১:৫৭ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
পটুয়াখালী জেলার অধীনে থাকা একটি পৌরসভা ও তিনটি উপজেলা কমিটি স্থগিত করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পটুয়াখালী পৌরসভা, পটুয়াখালী জেলাধীন সদর উপজেলা, পটুয়াখালী জেলাধীন দুমকি উপজেলা ও মির্জাগঞ্জ উপজেলা বিএনপির বিদ্যমান কমিটিগুলো পরবর্তী দলীয় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।

