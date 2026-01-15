পটুয়াখালী বিএনপির ৪ কমিটি স্থগিত

পটুয়াখালী বিএনপির ৪ কমিটি স্থগিত
পটুয়াখালী জেলার অধীনে থাকা একটি পৌরসভা ও তিনটি উপজেলা কমিটি স্থগিত করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পটুয়াখালী পৌরসভা, পটুয়াখালী জেলাধীন সদর উপজেলা, পটুয়াখালী জেলাধীন দুমকি উপজেলা ও মির্জাগঞ্জ উপজেলা বিএনপির বিদ্যমান কমিটিগুলো পরবর্তী দলীয় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।
