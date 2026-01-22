শেরে বাংলা-হাদির কবর জিয়ারতে শুরু এনসিপির নির্বাচনি যাত্রা

শেরে বাংলা-হাদির কবর জিয়ারতে শুরু এনসিপির নির্বাচনি যাত্রা
শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, কাজী নজরুল ইসলাম এবং শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির কবর জিয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনি যাত্রা শুরু করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে তিন নেতার মাজারে শেরে বাংলা ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কবরে শ্রদ্ধা জানান দলটির নেতাকর্মীরা।
এরপর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন কাজী নজরুল ইসলাম ও ওসমান হাদির কবরে যান তারা। সেখানে কবর জিয়ারত ও দোয়া করে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের কার্যক্রম শুরু করেন পার্টির শীর্ষ নেতারা।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন এনসিপি আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, ঢাকা-৮ এর প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীসহ কয়েক শতাধিক নেতাকর্মী।
আজ বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হয়েছে। মধ্যরাত থেকে শুরু হলেও বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করলো জাতীয় নাগরিক পার্টি।
এমএইচএ/এএমএ