চট্টগ্রামে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বিএনপির ৩ নেতা বহিষ্কার

প্রকাশিত: ০৬:৩২ এএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রামে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বিএনপির ৩ নেতা বহিষ্কার
দলীয় নীতি, আদর্শ ও শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির তিন নেতাকে বহিষ্কার করেছে দলটি।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

বিএনপির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ভিপি হারুনুর রশিদ হারুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলের শৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বহিষ্কৃত নেতাদের দলের প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

বহিষ্কৃত নেতারা হলেন: চট্টগ্রাম-১৪ আসনে বিদ্রোহী প্রার্থী ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য অ্যাডভোকেট মিজানুল হক চৌধুরী, একই আসনের চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শফিকুল ইসলাম রাহী এবং চট্টগ্রাম-১৬ আসনের চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক লিয়াকত আলী চেয়ারম্যান।

