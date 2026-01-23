  2. রাজনীতি

নজরুল ইসলাম খান

তারেক রহমান নির্বাসিত জীবনেও দেশের মানুষের কথা ভেবেছেন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৪ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর ভাষানটেকে বিএনপির নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য দেন নজরুল ইসলাম খান/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাসিত জীবনে থেকেও দেশের মানুষের কথা ভেবেছেন বলে জানিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।

তিনি বলেন, নির্বাসিত জীবনেও তারেক রহমান দেশের মানুষের কথা ভেবেছেন, রাষ্ট্র পরিচালনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করেছেন। যিনি দেশ ও মানুষের জন্য কাজ করতে পারবেন, তাকেই নির্বাচিত করতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিতে তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার গঠন করা হবে।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর ভাষানটেকের বিআরপি মাঠে বিএনপির নির্বাচনি জনসভায় নজরুল ইসলাম খান এসব কথা বলেন।

বিএনপি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার গঠন করতে চায় জানিয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে যারা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, বিএনপি ছাড়া তাদের কারও রাষ্ট্র পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। দেশের সংকটময় সময়ে অভিজ্ঞ নেতৃত্বই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

নজরুল ইসলাম খান এক প্রার্থীর বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, এক প্রার্থী দাবি করেছেন যে বিএনপি ঢাকার একটি আসনেও বিজয়ী হবে না। এ কথা বলার জন্য তিনি কি আল্লাহর কাছ থেকে কোনো হুকুম পেয়েছেন? অথচ তার দলই কখনো ঢাকায় কোনো আসনে জয়লাভ করতে পারেনি। এই অহংকার ও দম্ভই তাদের পতনের কারণ হবে।

জনসভায় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ দল ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

