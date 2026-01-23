  2. রাজনীতি

মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নয়, ইনসাফ কায়েম করবো: অধ্যক্ষ হেলালী

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৫ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নয়, ইনসাফ কায়েম করবো: অধ্যক্ষ হেলালী
চট্টগ্রামের সরাইপাড়া এলাকায় গণসংযোগকালে অধ্যক্ষ শামসুজ্জামান হেলালী

দেশের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ধারার অবসান ঘটাতে চান বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম-১০ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অধ্যক্ষ শামসুজ্জামান হেলালী। তিনি জানান, প্রতিশ্রুতির রাজনীতি নয়, ইনসাফভিত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠাই তাদের লক্ষ্য।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) চট্টগ্রামের সরাইপাড়া এলাকায় গণসংযোগকালে তিনি এসব কথা বলেন।

অধ্যক্ষ হেলালী বলেন, জনগণ বারবার প্রতারণার শিকার হয়েছে। নির্বাচনের সময় বড় বড় আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে মানুষ ন্যায়বিচার ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমরা সেই পথ পরিহার করে ইনসাফভিত্তিক রাজনীতির মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করতে চাই।

তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম-১০ আসনের মানুষ শান্তি, নিরাপত্তা ও সুবিচার চায়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা হবে আমাদের প্রধান অঙ্গীকার। দুর্নীতি, দখলদারত্ব ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান নিয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, অতীতে যারা ক্ষমতায় ছিল তাদের কর্মকাণ্ডের হিসাব জনগণকে নিতে হবে। মিথ্যা আশ্বাস ও ফাঁকা কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে ইনসাফ ও ন্যায়ের পক্ষে রায় দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। সমর্থন পেলে কথা নয়, কাজের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকারও করেন।

গণসংযোগকালে তিনি স্থানীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনি কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আবুল কালাম আজাদ, ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট জোবায়ের, আবুল হাসেম চৌধুরী, নুরুল ইসলাম নুরু, মাসুদসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

এমআরএএইচ/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।